Путин снова назначил Якушева полпредом в УрФО

Владимир Якушев вновь назначен на пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Якушев работает в должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с ноября 2020 года. До этого занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ.

С 2005 по 2018 годы Владимир Якушев был губернатором Тюменской области.