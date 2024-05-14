Путин снова назначил Якушева полпредом в УрФО

15:47 14 мая 2024
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Владимир Якушев вновь назначен на пост полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Якушев работает в должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе с ноября 2020 года. До этого занимал должность министра строительства и ЖКХ РФ. 

С 2005 по 2018 годы Владимир Якушев был губернатором Тюменской области.

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