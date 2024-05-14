Часть школ Ишимского района перешла на очное обучение

18:00 14 мая 2024
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Около 3 тысяч школьников Ишимского района с 14 мая вернулись к обычному формату обучения, на дистанте остаются ученики Гагаринской, Равнецкой, Плешковской, Первопесьяновской и Синицынской школ, в которых все еще действуют пункты временного размещения  и живут  специалисты, задействованные в противопаводковых мероприятиях.

С 17 апреля в связи с развертыванием пунктов временного размещения на базе образовательных учреждений учащиеся школ района с 1 по 11 класс были переведены переведены на дистанционное обучение.

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