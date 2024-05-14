В Голышманово перевернулась скорая с пациентом

17:45 14 мая 2024
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Автомобиль скорой помощи перевернулся на перекрестке улиц Коасноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово после столкновения с "Ладой", ранены фельдшер и водитель легкового автомобиля.   

"Предварительно, скорая помощь с включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный сигнал светофора с пациентом. Ранены 48-летняя пассажирка "Лады" и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщает ГИБДД ТО.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по данному факту и поручила прокурору Голышмановского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД установить обстоятельства и причины произошедшего, дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , прокуратура , скорая помощь
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