В Голышманово перевернулась скорая с пациентом

Автомобиль скорой помощи перевернулся на перекрестке улиц Коасноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово после столкновения с "Ладой", ранены фельдшер и водитель легкового автомобиля.

"Предварительно, скорая помощь с включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный сигнал светофора с пациентом. Ранены 48-летняя пассажирка "Лады" и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются", - сообщает ГИБДД ТО.

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по данному факту и поручила прокурору Голышмановского района с привлечением специалистов регионального ГИБДД установить обстоятельства и причины произошедшего, дать принципиальную оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения.