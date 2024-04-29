Тюменские мамы участвуют в проекте "Мама-предприниматель"

Открыть свое дело предлагают многодетным мамам Тюменской области. Такой образовательный проект в России стартовал впервые. Все участницу не имеют опыта в предпринимательской деятельности.

"Жюри отобрало 27 участниц, у которых трое, четверо, пятеро и девять детей. Для них уникальность также заключается в том, что каждая из них уже после завершения проекта может открыть собственное дело при поддержке центра "Мой бизнес", а мы дальше будем оказывать им комплексные услуги", - рассказала Ильяна Багишева, руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области.

На проекте эксперты уже помогли участницам отобрать эффективные идеи для собственного дела. Большинство связаны с индустрией красоты. Лучший бизнес-план поддержат грантом в 100 тысяч рублей, сообщает Вслух.ру.