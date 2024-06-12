Фуат Сайфитдинов: офицеры ТВВИКУ обеспечивают безопасность и защиту нашей Родины

В региональном парламенте состоялось вручение государственных наград офицерам Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А.И. Прошлякова, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции.

Открывая церемонию, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов подчеркнул, что встреча проходит накануне главного государственного праздника страны – Дня России, который олицетворяет наше единство, любовь к Родине, гордость за её великую многовековую историю.

"С честью выполняя свой воинский долг, вы обеспечиваете безопасность и защиту нашей страны. Ваши действия – яркий пример доблести, патриотизма, верности присяге и преданности Отечеству. Проявляя своё профессиональное мастерство, действуя оперативно и согласованно, вы спасаете жизни своих товарищей, защищаете мирных граждан и освобождаете от неонацистов новые регионы России", - сказал спикер облдумы.

Он выразил слова признательности и благодарности всем за ратный труд. "От души желаю вам и дальше с честью нести звание военного инженера и новых успехов в служении нашей великой Родине!", - высказался Фуат Сайфитдинов. Он вручил заслуженные награды 15 военнослужащим.

Начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Дмитрий Евмененко поблагодарил офицеров за тот вклад, который они вносят в общую Победу, а также членов их семей за поддержку своих героев.

На церемонии присутствовали депутаты облдумы, родные и близкие награждаемых.