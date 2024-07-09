Тюменские бойцы получили беспилотники для разведки и дистанционного минирования

14:02 09 июля 2024
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Комплект оборудования для обучения и работы операторов БПЛА, антидроновое ружье, 3D-принтеры и комплектующие доставили в 90-й инженерно-саперный полк, в котором служат мобилизованные жители Тюменской области.

"Оборудование необходимо для организации лаборатории. Его нашим военнослужащим предоставило Правительство Тюменской области ", - рассказал специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Также в подразделение доставлены FPV-дроны тюменского производства. Их дальность полета 8-10 км. 

Теги: помощь , СВО
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