Бюджетом развития назвали главный финансовый документ Тюмени 2024 года депутаты городской думы

Как социально ориентированный бюджет развития охарактеризовали главный финансовый документ Тюмени городские депутаты. Отчёт об исполнении бюджета областного центра за 2024 год народные избранники одобрили в ходе заседания городской думы 30 мая.

С основными параметрами бюджета Тюмени депутатов познакомил руководитель городского департамента финансов и налоговой политики Артём Катренко.

Так, в 2024 году в городской бюджет поступили доходы в объёме более 49 млрд. рублей. Расходы составили более 48 млрд. рублей. По итогам года бюджет был исполнен с профицитом, при этом кредитные ресурсы не привлекались.

Наибольший объём в блоке расходов в 2024 году стало развитие образования - на данную отрасль было направлено практически 44% всего бюджета. Расходы составили 21 млрд. рублей, из них почти 20 направлено на дошкольное и общее образование.

15 млрд. рублей было направлено в 2024 году на развитие дорожно-транспортной сети Тюмени, из них более 3,5 млрд. рублей - на содержание объектов улично-дорожной сети.

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов отметил, что, несмотря на непростой период 2024 года, Тюмень продолжила развиваться.

О том, что в 2024 году наш город участвовал в реализации четырёх национальных проектов, средства были распределены по 21 муниципальной программе, напомнил депутат Юрий Коновалов.

Глава Тюмени Максим Афанасьев подчеркнул, что благодаря выделению дополнительных бюджетных средств удалось достичь значительного улучшениях в сфере транспортного обслуживания.

По его словам, за счёт приобретения новых автобусов был увеличен объём провозной способности городского транспорта, а также удалось на 40 % снизить дефицит водителей.

"Бюджет Тюмени остаётся бюджетом развития, в нём серьёзное внимание уделяется социальной политике: более половины средств направлены на образование, а также культуру, спорт и молодёжную политику. Серьёзное внимание уделяется вопросу комфортной городской среды", - подвела итоги работы председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.