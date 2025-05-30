В Тюменской области пройдут чемпионаты России по биатлону в 2025 и 2026 году

Союз биатлонистов России опубликовал календарный план соревнований по биатлону в спортивном сезоне 2025-2026 г.
В Тюменской области состоятся два состязания среди мужчин и женщин:
✍️ 8-15 декабря 2025 года — Альфа-Банк Кубок России, 2 этап, индивидуальные гонки, спринты, масстарты 60;
✍️ 12-23 марта 2026 года — Альфа-Банк Чемпионат России, спринты, гонки преследования, суперспринты, смешанная эстафета 2+2, эстафеты, масстарты.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru