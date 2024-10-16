Тюменская область увеличила до 1,6 млн руб выплаты военным контрактникам

18:47 16 октября 2024
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Единовременную выплату в 1,6 млн рублей будут получать граждане, подписавшие в Тюменской области контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

"Начиная с 17 октября 2024 года, увеличиваем до 1 600 000 рублей единовременную выплату гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции. Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени", - сообщил Александр Моор. 

Губернатор отметил, что ранее размер выплаты составлял 600 тысяч рублей. 

Теги: Александр Моор , выплаты , контрактники , Минобороны РФ , СВО
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