Тюменским бойцам в зону СВО передали беспилотники

Беспилотные летательные аппараты передал тюменскому подразделению "Сибирь" спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Огромное спасибо за помощь. Вместе мы сила. Мы победим", – обратился к землякам старший оператор БПЛА подразделения "Сибирь".

На днях тюменское подразделение "Ермак" также получило из родного региона очередную партию дополнительного оборудования – металлоискатели для разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов.