Тюменским бойцам в зону СВО передали беспилотники

Беспилотные летательные аппараты передал тюменскому подразделению "Сибирь" спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.
"Огромное спасибо за помощь. Вместе мы сила. Мы победим", – обратился к землякам старший оператор БПЛА подразделения "Сибирь".
На днях тюменское подразделение "Ермак" также получило из родного региона очередную партию дополнительного оборудования – металлоискатели для разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru