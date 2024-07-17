Тюменским бойцам в зону СВО передали беспилотники

09:00 17 июля 2024
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Беспилотные летательные аппараты передал тюменскому подразделению "Сибирь" спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

 "Огромное спасибо за помощь. Вместе мы сила. Мы победим", – обратился к землякам старший оператор БПЛА подразделения "Сибирь".

На днях тюменское подразделение "Ермак" также получило из родного региона очередную партию дополнительного оборудования – металлоискатели для разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов.

Теги: гуманитарная помощь , СВО
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