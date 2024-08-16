Тюменские таможенники передали военному госпиталю изъятые в Сургуте перчатки

Тюменские таможенники передали в екатеринбургский 354 военный клинический госпиталь 228 тысяч пар медицинских перчаток стоимостью более полумиллиона рублей, а изъяты они были в одном из медучреждений города Сургута

В таможне пояснили, что при проверке медучреждения было установлено, что иностранные товары находятся в обороте незаконно, документов, подтверждающих легальность ввоза товара у владельцев не оказалось. Товар арестовали и передали материалы дела в суд, который признал перчатки бесхозяйными и обратил их в собственность государства.

"Это не первая передача товаров в данный госпиталь. Ранее нами была организована передача электрогидравлического операционного стола. Мы делаем все возможное, чтобы признанное бесхозяйное имущество приносило пользу военным, а также социальным учреждениям города Тюмени и области", - поделилась начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.