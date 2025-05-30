ВТБ расширил госпрограмму "семейный автомобиль": льготы теперь доступны семьям с двумя детьми

ВТБ начал принимать заявки по обновлённым условиям государственной программы "Семейный автомобиль". Теперь автокредит с дисконтом 10% от стоимости машины могут оформить и клиенты, воспитывающие двух детей. Ранее льготы действовали только для многодетных или жителей Дальнего Востока.

Клиенты могут подать заявку на льготный кредит в салонах-партнёрах ВТБ. Максимальный срок кредитования — до 8 лет. Льготный кредит доступен на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания отечественного производства (Lada, УАЗ, ГАЗ) стоимостью до 2 млн рублей. Также с господдержкой заёмщики могут купить электромобили и последовательные гибриды, произведённые в России, со скидкой 35% (но не более 925 тысяч рублей). В этом случае под действие программы сегодня попадают некоторые модели Evolute и Voyah, а также "Амберавто А5".

"Расширение программы — это ответ на запрос рынка: семьи с детьми сегодня особенно нуждаются в доступных финансовых решениях. Учитывая рост цен на автомобили и высокую ключевую ставку, господдержка становится ключевым инструментом, который позволяет сохранить платёжеспособный спрос. Мы прогнозируем, что включение семей с двумя детьми увеличит объём выдач по госпрограмме примерно на 20%", — отметил Алексей Бочарников, начальник управления "Автокредитование" ВТБ.

Кроме семей с детьми, льготы по-прежнему могут получить медработники, педагоги, участники СВО, клиенты с инвалидностью — им доступна скидка 20% от стоимости машины при получении автокредита, в ДФО – 25%. Условия по электромобилям едины для всех категорий заемщиков.