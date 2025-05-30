Тюменские проекты по развитию внутреннего и въездного туризма получат поддержку из областного бюджета

Максимальный размер субсидии на реализацию проектов в этой сфере — 1 000 000 рублей. Заявки от юридических лиц и предпринимателей принимаются в государственной информационной системе "Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области" до 17 июня 2025 года.
Направления:
🔘 реализация проектов в сфере развития автотуризма;
🔘 реализация проектов в сфере развития событийного туризма;
🔘 реализация проектов в сфере развития туризма в сельской местности;
🔘 реализация проектов в сфере развития инклюзивного туризма;
🔘 реализация проектов по разработке сувенирной продукции;
🔘 реализация проектов в сфере туризма с использованием информационных сервисов;
🔘 реализация проектов в сфере промышленного туризма.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку проектов развития сферы внутреннего и въездного туризма региона размещен на портале органов государственной власти Тюменской области и на "Портале конкурсов на получение субсидий Тюменской области".
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