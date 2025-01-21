12 муниципальных служащих и представителей областных органов власти Тюменской области поработают волонтерами в госпитале ЛНР

Волонтерами "Молодой Гвардии" в прифронтовой госпиталь ЛНР отправились 12 представителей органов местного самоуправления и областных органов власти Тюменской области, сообщает пресс-служба МГЕР.

В частности, в число волонтеров вошли депутаты Тюменской областной думы Александр Зеленский и Денис Ващенко, а также, судя по фото, руководители управ Калининского и Восточного административных округов Тюмени Олег Савчук и Евгений Триль.

Тюменцы вошли в состав 81-й отряда волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты", объединивших более 30 человек из разных регионов страны. Они будут оказывать помощь жителям Мариуполя, Донецка, Луганска, Лисичанска, Северодонецка, Херсонской и Запорожской областей.

Перед отправкой представители нашего региона прошли инструктаж по оказанию первой медицинской помощи себе и товарищу, обьучение для них провели инструкторы филиала Центра "Воин" в Тюменской области по тактической медицине с боевым опытом Данир Маликов и Радик Каримов.