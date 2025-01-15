В Тюменской области в седьмой раз провели акцию "Тепло родного дома"

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Акция "Тепло родного дома" по сбору и отправке именных посылок участникам СВО в регионе проводится с 2022 года при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора. За это время жители всех муниципалитетов области своим родным и близким отправили 6 285 посылок, сообщили в пресс-службе "Единой России".

Седьмая по счету отправка была приурочена к Новому году. Бойцы батальона "Ермак" поблагодарили региональное отделение партии "Единая Россия" за поддержку:"Все посылки от родных пришли в целости и сохранности. Спасибо большое-пребольшое!"

"Акция "Тепло родного дома" нужна и важна бойцам и их близким. Посылки от родных людей для защитников Родины очень дороги, для них это символ заботы и любви, знак, что дома их ждут", - прокомментировала итоги очередного этапа акции председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома партии Единая Россия Ольга Швецова.