Тобольские судьи поучаствовали в сборе гумпомощи для участников СВО

Тобольский районный суд собрал деньги на гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

С инициативой коллектив суда обратился к волонтерам, они рассказали, что необходимо приобрести. На собранные судьями и сотрудниками аппарата суда деньги, были закуплены цепи для бензопил, которые передали в пункт сбора гуманитарной помощи при Тобольской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". Оставшиеся деньги перевели на соответствующий счет, как добровольное пожертвование бойцам СВО.

"Акция стала важным событием для коллектива суда, сплотив его ещё больше. Участие в данной акции укрепило намерение коллектива в будущем участвовать в подобных мероприятиях, направленных на помощь СВО", - отмечают в объединенной пресс-службе судов Тюмеской области.