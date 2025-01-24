Около 50 ружий тюменцы передали на СВО

При содействии подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области около 50 единиц личного оружия передали тюменцы для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба регуправления.

"Обратившихся к нам неравнодушных граждан, которые готовы принять участие в борьбе с нацизмом в зоне специальной операции гораздо больше. Но для реализации основной задачи по ликвидации беспилотных летательных аппаратов подходят самозарядные ружья 12 калибра и гладкоствольные полуавтоматические ружья. При этом порядок передачи оружия отработан и максимально упрощен для граждан", - отметил заместитель начальника теруправления - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Сергей Кушпелев.

Сдать оружие можно в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Также возможно на портале госуслуг или на странице специально созданного сервиса официального сайта ведомства заполнить уведомление о добровольной передаче оружия в зону проведения СВО. После этого специалисты Росгвардии во взаимодействии с ТВВИКУ оформляют соответствущие документы, сообщают владельцу о порядке передачи оружия представителям училища, которые формируют отправку вооружения подразделениям, выполняющим задачи специальной военной операции.

От имени руководства территориального управления Росгвардии гражданам вручаются благодарственные письма за активную жизненную позицию и поддержку участников СВО.