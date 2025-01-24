В Тюмени таксист украл у несостоявшегося клиента коробку с пирогами

15:03 24 января 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Полиция в Тюмени по подозрению в разбое задержала местного 32-летнего таксиста, который, угрожая пистолетом, забрал у отказавшегося ехать по заказу клиента коробку с десятью пирогами, пишет МВД Медиа.

Об индиценте в полицию сообщил индивидуальный предприниматель. Силовики установили обидчика и задержали, изъяли у него пневматический пистолет. 

По словам задержанного, он получил от клиента вызов, но когда приехал за ним, тот ехать отказался, а на требование компенсации за отменённый заказ предложил разгрузить фуру с товаром, пообещав после этого заплатить. 

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2025