Тюменский экспериментальный спектакль претендует на "Золотую маску"

Объявлены номинанты национальной премии "Золотая маска" 23/24. Спектакль Тюменского большого драматического театра "Биография из леса" (режиссёр Владислав Тутак) попал в номинацию "Эксперимент", сообщили в пресс-службе ТКТО.

По словам и.о. директора драмтеатра Кристины Тихоновой, у тюменцев есть шанс на победу в своей номинации:

Экспертные советы отсмотрели все спектакли, которые были поданы на театральную премию. Мы рады, что спектакль нашего театра стал номинантом. Мы подавали этот спектакль в номинацию "Лучший спектакль. Драматический театр. Большая форма", но совет, посмотрев постановку, увидел, что мы работаем на стыке жанров и оперы, и театра кукол, и драматического театра - перенес нас в номинацию "Эксперимент". Для нас это впервые, мы никогда не участвовали в этой номинации. Наши соперники Чувашский театр оперы и балета и московский спектакль "Антигравитация". Шансы на "Золотую маски" в этом театральном сезоне у нас большие. Надеюсь, что в июне жюри отдаст "Золотую маску" именно нам.

Всего на соискание премии в шести самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет, театр кукол, эксперимент) поступило 734 заявки, из 472 театров России. Прошли модерацию и допущены к участию 567 заявок.