Около половины младенцев Тюменской области в 2024 году родились в перинатальном центре Тюмени

Фото - депздрав ТО

В 2024 году в Перинатальном центре на свет появилось 8 176 детей, что составляет 46,2% от общего числа новорожденных региона, сообщает региональный депздрав.

Доля мальчиков в общей сумме больше - 4 193 мальчика, хотя и на 40 меньше, чем в 2023 году. Девочек родилось 3 983, что на 62 больше по сравнению с предыдущим годом.

Что касается физических параметров младенцев, то самым крохотных в 2024 году самый ребенок с весом 480 граммов и ростом 25 сантиметров, самым крупны стил малыш весом в 5 838 граммов и ростом 60 сантиметров.