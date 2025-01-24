Спрос на детские карты в 2024 году вырос втрое

По данным ВТБ, в 2024 году интерес клиентов к детским картам заметно вырос: их выдачи ежемесячно увеличивались в среднем в 1,5-2 раза. Всего в прошлом году банк выдал более 400 тыс. детских карт, что оказалось в 3 раза больше показателей 2023 года.

Сумма покупок по детским картам в 2024 году составила 10 млрд рублей, это в 2 раза больше, чем в 2023 году. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт – по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на следующие категории:

• "Супермаркеты" - 3,9 млрд рублей;

• "Рестораны и кафе" - 1,4 млрд рублей;

• "Товары для дома" - 1,1 млрд рублей;

• "Транспорт" - 762 млн рублей;

• "Медицина, здоровье и красота" - 721 млн рублей.

Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат лидирует категория "Супермаркеты" - по ней совершено более 17 млн операций. Далее идет "Транспорт" (5,4 млн транзакций), "Рестораны и кафе" (5,3 млн транзакций), "Товары для дома" (2,2 млн транзакций) и "Развлечения, хобби" (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.

Руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин: