Более 3,1 млн пассажиров обслужили тюменские автовокзалы за 1024 год

Пригородными, междугородними и международными маршрутами в Тюменской области за 2024 год воспользовались более 3,106 млн человек, сообщает ГУС ТО со ссылкой на данные ГБУ ТО "Объединение автовокзалов и автостанций".

В новогодние праздники таким видом транспорта путешествовали почти 55 тысяч человек.

Отмечается, что в регионе на сегодня обслуживание пассажиров ведётся по 550 автобусным маршрутам: 8 международным, 240 пригородным, 248 междугородним и 54 межрегиональным.