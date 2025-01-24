В аэропорту Рощино с вводом нового здания для некоторых пассажиров увеличится путь к вылету

В тюменском аэропорту Рощино после ввода первого этапа реконструкции скоро заработает здание, построенное слева от действующего аэровокзала. В нем расположатся зал повышенного комфорта и бизнес-зал, чтобы попасть туда, пассажиры должны будут пройти регистрацию на общих стойках, затем через зону ожидания перейти в новый терминал, сообщили в пресс-слжубе аэропорта.

"В первые месяцы после ввода здания порядок регистрации и предполётного досмотра не изменится. Вход в аэровокзал останется на прежнем месте. Появятся два новых выхода на посадку. Из-за этого для некоторых пассажиров путь к вылету изменится. Просим приезжать на рейс заранее, чтобы всё успеть", - указано в сообщении.

отмечается, что в целом проект реконструкции рассчитал до 2027 года. С ходом реконструкции, все маршруты станут проще и понятнее. Например, вход в аэровокзал будет слева, в новом терминале.