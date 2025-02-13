Сайфитдинов рассказал о поддержке участников СВО на заседании Совета председателей законодательных органов УрФО

Полномочный представитель президента России Артём Жога провёл Совет председателей законодательной органов государственной власти Уральского федерального округа. В нём принял участие глава Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Основная тема - развитие региональной нормативной базы по поддержке участников СВО и членов их семей, а также задачи на предстоящий период.

Полпред отметил, что в УрФО реализуется свыше 80 региональных мер поддержки участников СВО. Среди лучших практик - круглосуточные "горячие линии", ведение баз пропавших без вести, активное сотрудничество с волонтерами, шефство над отдельными подразделениями. Артем Жога подчеркнул, что существенную часть этих и других решений регионам будет проще внедрять при наличии нормативной базы. Он призвал участников Совета продолжать активную работу по социализации возвращающихся ветеранов СВО. "Необходимы долгосрочные программы, которые будут сопровождать ветеранов СВО на протяжении всей их жизни, включая медицинские и культурно-образовательные проекты", – сказал Артём Жога.

По мнению полпреда, перспективные меры поддержки должны включать помощь в трудоустройстве, переобучение и профессиональную ориентацию. О детальной проработке таких программ нужно думать уже сейчас, чтобы на выходе получились качественные и эффективные механизмы.

Глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов проинформировал о поддержке участников СВО и членов их семей в Тюменской области. В Тюменской области на сегодня действует 37 мер социальной поддержки, закрепленных в областных законах и нормативно-правовых актах правительства области, с которыми идёт работа в прямом диалоге.

Депутаты областной думы и сотрудники аппарата ездят в зону СВО, организуют доставку гуманитарных грузов, работают в составе Гуманитарного корпуса на освобожденных территориях.

Все законодатели регулярно участвуют в работе волонтерских центров. Волонтеры держат связь с конкретными боевыми подразделениями, отрядами военных медиков, отвечают на их прямые запросы о необходимой помощи.

"По нашей инициативе идет сбор средств в рамках акции "100 миллионов для Победы". Кроме, того, депутаты организуют работу добровольческого объединения "Надежный тыл", который поддерживает семьи бойцов. Первичные отделения партии "Единая Россия" берут шефство над конкретными семьями в городах и селах. С особым вниманием относимся к семьям погибших героев",- подчеркнул спикер облдумы.

Важнейшее направление – медико-социальная реабилитация и адаптация возвращающихся домой бойцов и их семей. В Тюменской области, помимо сети областных учреждений, эту помощь оказывает Центр реабилитации Социального фонда России "Тараскуль", где проходят лечение наши бойцы из почти 80 регионов страны. На сегодняшний день совместно с правительством области внедряется работа клинических психологов на базе социальных гостиных, которые есть в каждом муниципалитете.

Выстроено сотрудничество областной думы и Тюменского филиала Фонда "Защитники Отечества". "Здесь мы получаем информацию об актуальных нуждах участников СВО, эта работа ведется и в муниципальных отделениях Фонда", - сказал Фуат Сайфитдинов.

"Законодательная и исполнительная власть региона, органы местного самоуправления, региональный бизнес, общественники и добровольцы делают все возможное, чтобы внести достойный вклад в развитие России, приближая нашу Победу", - подытожил глава облдумы.