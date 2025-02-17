Права и интересы участников СВО будет защищать "Держава"

Тюменских ветеранов СВО объединила региональная организация “Держава”, она входит в состав созданной в мае 2023 года Всероссийской ассоциации ветеранов специальной военной операции. Основная ее цель - защита законных прав и интересов участников военной операции.

"Держава" создана в октябре 2024 года при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", председателем является ветеран СВО Олег Ямпольский.

В Тюменской облдуме прошло собрание "Державы" с участием 46 бойцов СВО из 26 муниципалитетов, секретаря реготделения "Единой России", и.о. председателя облдумы Андрея Артюхова, митрополиты Тобольского и Тюменского Димитрия, депутата облдумы, координатора партпроекта "Крепкая семья" Алексея Салмина и директор филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динары Поштаренко. На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве между "Державой" и фондом “Защитники Отечества”.

“Бойцы с самого начала СВО повторяют подвиги своих дедов и прадедов. Сейчас задача одна – создавать всевозможные условия для реабилитации, восстановления, образования, трудоустройства, максимально помогать их семьям и фронту”, - рассказал председатель Олег Ямпольский.

Важность объединения ветеранов СВО подчеркнул Андрей Артюхов. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил содействовать участникам спецоперации избираться в представительные органы муниципальной и государственной власти. На встрече присутствовали избранные осенью прошлого года участники СВО: депутат Ялуторовской городской думы Алексей Любимов и депутат Каскаринского сельского поселения Максим Симонов. Максим Симонов потерял обе ноги, но полон сил и желания работать на благо муниципалитета. Алексей Любимов ведет патриотическую работу с молодежью. Это должно стать важной частью деятельности участников СВО, уверен Андрей Артюхов. Он пообещал организации “Держава” полную поддержку “Единой России”.

Региональная организация “Держава” планирует сотрудничать с Тобольской и Тюменской митрополией. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий предложил организации собираться в Тобольске в памятные дни, чтобы почтить память павших героев.

Динара Поштаренко поблагодарила бойцов и напомнила, что фонд специально создан, чтобы решать все вопросы вернувшихся с фронта. “До этого момента в регионе не было такой общественной организации, которая бы объединяла ветеранов СВО. И я очень рада, что она появилась. Мы вместе будем делать большое дело - и в части проектов, и вашей самореализации”, - сказала она.