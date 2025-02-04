Тюменские единороссы отправили в Курскую область четвертую машину с гумгрузом

С августа 2024 года Тюменское реготделение "Единой России" помогает Курской области, за это время в регион силами всех партийных ячеек направлены три машины с гуманитарным грузом общим весом в 30 тонн, нынешняя партия - четвертая по счету, сообщил секретарь, руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

Ранее тюменцы отправляли гигиенические принадлежности, постельное белье, матрасы, раскладушки, продукты длительного хранения, детское питание, одежда для взрослых и детей. В новогодние праздники дети из курских ПВР получили подарки от тюменских единороссов.

Люди, вынужденно покинувшие свои дома, до сих пор находятся в пунктах временного содержания. Сейчас им нужны пакетированный чай, еда быстрого приготовления, а также гигиенические принадлежности – влажные салфетки, туалетная бумага, зубная паста, зубные щетки и предметы гигиены.

Руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова отметила, что те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, может рассчитывать на помощь Тюменской области.

"Наш регион всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся, - заверила она. - Люди оказались без крова, нарушен их привычный уклад жизни, в такое время очень важно, чтобы человек не оставался один на один со своими бедами".

Сбор для Курской области продолжается. Андрей Артюхов поблагодарил члена фракции "Единая Россия" облдумы Галину Резяпову за весомый вклад в эту работу.

"В сборе гуманитарной помощи активное участие принимают депутаты-единороссы Тюменской областной думы. Мы поддерживаем жителей, пострадавших от действий ВСУ, помогаем восстанавливать мирный уклад жизни в новых регионах страны, собираем средства и отправляем необходимую технику для наших бойцов", - сообщила депутат.

Всех, кто желает оказать помощь, ждут в Штабе общественной поддержки "Единой России" по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 36/3.