В Тюмени набирают волонтеров для работы в госпиталях

Жители Тюменской области могут в качестве волонтеров поработать де недели и более в составе гуманитарных миссий, сообщает информационный центр правительства региона.

Помощь требуется в военных госпиталях (Ростовская, Белгородская, Воронежская области, Луганская Народная Республика и другие регионы); на приграничных территориях (Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская области, Луганская, и Донецкая Народные Республики).

Продолжительность миссий – от двух недель и более. В задачи волонтеров входит: разбор завалов, раздача продуктов и одежды, оказание психологической поддержки и медицинской помощи жителям, а также выполнение других задач.

Требования к участникам - гражданство РФ, возраст от 20 до 60 лет, высокая мотивация и опыт волонтерской деятельности приветствуются.

чтобы записаться в волонтеры, нужно заполнить форму; позвонить в ресурсный Добро.Центр Тюменской области по телефону +73452290301 или написать на почту i@dobrointmn.ru с пометкой в теме письма "гуманитарные миссии".

Программу гуманитарных миссий реализует региональный штаб помощи #МЫВМЕСТЕ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.