Тюмень отправила в зону спецоперации 11 грузовиков с гумпомощью

В зону проведения специальной военной операции из Тюмени отправлена очередная гуманитарная помощь, расходы на транспортировку оплачены за счёт средств счёта "Победа", перечисленных неравнодушными жителями и коллективами предприятий Тюмени, сообщил глава города Максим Афанасьев.

В составе конвоя было 11 грузовых автомобилей. Предприятия и жители Тюмени подготовили к отправке 29 машин, сформировали помощь для шести воинских частей. Все грузы собраны по заявкам военных и включали квадроциклы и квадрокоптеры, колёса, генераторы, детекторы дронов, пауэрбанки, электростанции, средства связи и другое необходимое оборудование.

"Я выражаю огромную благодарность всем жителям Тюмени и Тюменской области, а также председателю правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдину Ибрагимову, который вместе с волонтёрами собирал для наших бойцов всё необходимое. По традиции мы вручили благодарности активистам и военным", - сообщил Афанасьев.

В администрации города отметилли, что это уже 26 по счету конвой с гуманитарной помощью и самый большой груз, направленный бойцам в зону специальной военной операции из Тюменской области за все время формирования конвоев. Точек назначения несколько: Курская и Белгородская области, города Мариуполь и Краснодон.