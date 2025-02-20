Молодым семьям участников СВО расширили возможности получения займа на жилье

В Тюменской области вводит новую меру поддержки для участников СВО, в этот раз она касается семей - участников программы "Молодая семья" 2025 года, где один или оба родителя участвуют в специальной военной операции, сообщил губернатор Александр Моор.

Такие семьи могут получить заем не только на строительство, но и на приобретение либо на погашение кредита на приобретение жилого помещения. Ранее такое право имели только молодые семьи с тремя и более детьми.

"Также такие семьи с 2026 года будут иметь первоочередное право на получение субсидии и займа. Заявки на участие в программе следующего года принимаются до 1 апреля. Благодарю депутатов Тюменской областной думы, которые сегодня поддержали инициативу регионального правительства", - отметил Моор.

На данный момент в Тюменской области действуют 37 региональных мер социальной поддержки участников СВО и их семей.