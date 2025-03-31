Заявки в "Боевой кадровый резерв" Тюменской области подали более 1 100 человек

14:49 31 марта 2025
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В Тюменской области 30 марта завершился прием заявок от ветеранов и участников специальной военной операции на участие в проекте "Боевой кадровый резерв". На данный момент организаторы насчитали уже более 1 100 желающих пройти обучающий курс, сообщил губернатор Александр Моор.

Анкеты еще проверяются, после собрания общественного совета их количество уточнят.

Напомним, сбор заявок стартовал 21 февраля, местные власти, филиал фонда "Защитники Отечества" и различные организации приложили максимум усилий для того, чтобы информация о такой возможности дошла до каждого военнослужащего и каждый желающий мог принять участие.

"Приятно видеть, что наш региональный аналог программы "Время героев" получил такой отклик. Проект мы создали, чтобы тюменцы, которые на поле боя защищали интересы Родины, имели возможность послужить ей уже на гражданском поприще. Держу реализацию всех этапов проекта на личном контроле", - написал в своем телеграм-канале Моор.

В первый поток после тестирования, онлайн-собеседования и очного отбора попадут не менее 60 участников. После обучения они смогут начать карьеру в крупных компаниях, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе. 

 

Теги: #ТО , Александр Моор , Боевой кадровый резерв , ветераны СВО , СВО
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