"Серебряные" волонтеры привлекают своих внуков к добрым делам

"Серебряные" добровольцы принадлежат к тому поколению, которое не может сидеть без дела и чувствует личную ответственность за себя, других людей и даже страну в целом.

Привлекать к добрым делам своих детей, но чаще – внуков "серебряные" волонтеры начали давно. Вот уже год в Тюмени официально работает проект "А мы с внуком волонтерим!".

Проект "А мы с внуком волонтерим!", в рамках которого проводится множество различных мероприятий, где участвуют представители разных поколений, в том числе ребятишки в возрасте от 10 до 16 лет, продолжает набирать обороты. Позади пять месяцев обучения по восьми направлениям, пришло время показать, чему добровольцы научились за этот период.

– У нас создан Штаб добрососедской взаимопомощи, Семейный штаб. Нам поступают определенные запросы. Например, сегодня одна группа идет выступать со спортивным флешмобом, другая – едет к ветеранам поздравлять их с Днем Победы (на это у нас отведен весь май), поздравляем также именинников. В экоателье бабушки и внучки продолжают шить текстильные принадлежности для людей, которые нуждаются в особой заботе. Там же изготавливают сценические костюмы для добровольческой деятельности. Создаем и отправляем через рассылки праздничные цифровые открытки, устраиваем субботники – форматы активности у нас самые разные, – рассказала исполнительный директор Благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.



Организаторы проекта анонсируют на июль большой праздник добровольчества – пикник поколений, где они намерены представить все, чему научились волонтеры, - сообщает Тюменская область сегодня.