В Тюмени набирают волонтеров для организации шествия "Бессмертный полк"

В этом году празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. пройдет на всех площадках города, особенным событием станет возможность тюменцев принять участие в шествии "Бессмертного полка". 9 мая жители города пройдут колонной с портретами своих родных, которые сражались на фронте, работали в тылу, были узниками концлагерей. Помогать в проведении и организации шествия будут волонтеры. На сегодняшний день в реализации "Бессмертного полка" в Тюмени вызвались помочь около ста человек, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени:

Акция "Бессмертный полк" — это массовое шествие, в котором люди несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эта традиция зародилась в 2007 году тюменцем Геннадием Ивановым. Тогда шествие носило название "Парад Победителей", и в День Победы горожане впервые вышли на улицы с фотографиями своих родственников-фронтовиков. Спустя время, в 2012 году, акция получила современное название и распространилась по территории всей России и за ее пределами.

В Тюмени на шествии соберутся жители, которые хотят почтить память своих предков и передать историческую память молодому поколению. Для участия в шествии необходимо иметь штендер с фотографией и информацией о герое.

Принять участие в качестве волонтера смогут жители города, достигшие возраста 14 лет. Для регистрации необходимо пройти процедуру оформления на специализированном ресурсе — портале "Волонтёры Победы".