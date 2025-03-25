В Тюмени проведут сезонную уборку на захоронениях участников Великой Отечественной войны

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С наступлением тепла в Тюмени приступят к наведению чистоты и порядка в местах захоронений участников Великой Отечественной войны. Об этом на недавнем заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы рассказал директор департамента городского хозяйства Виталий Данилов. Он уточнил, что как только растает снег, вслед за оценкой состояния погостов специалисты начнут их обследование.

Накануне 80-летия Победы к уборке, которую департамент городского хозяйства организует в дни субботника, присоединятся многие общественные организации и бизнес. Традиционно в мероприятиях активно принимают участие волонтерские движения, представители различных органов власти, компании и оранизации. Люди считают своим долгом ухаживать за могилами фронтовиков — это дань памяти защитникам Отечества.

В прошлом мае около пятидесяти добровольцев очищали от листвы, опавших сучьев и мусора места захоронений героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и других участников Великой Отечественной войны на червишевских кладбищах. В работе участвовали сотрудники департамента городского хозяйства вместе с МКУ "Некрополь", представители студотрядов, молодежного совета регионального управления службы судебных приставов, благфонда "Девчата", педагоги детсада № 167, Общественная молодёжная палата облдумы, АО "Связьтранснефть" — "Западно-Сибирское ПТУС", зоосалон "Тюмень" и РСМ "Сподвижники72", Тюменским региональным отделением ВОД "Волонтёры Победы", волонтёры "Дзержинца" и просто неравнодушными жителями города. Традицию продолжат, уверены в администрации Тюмени.