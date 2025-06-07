Победителем престижной премии стал тюменский TNF

Промышленно-энергетический форум TNF стал победителем в двух номинациях престижной премии MICE Excellence Awards 2025: "Деловое событие года" и "Деловое событие года с государственным участием". Награды подтверждают высокий уровень организации и значимость форума как ключевой отраслевой площадки нефтегазовой отрасли России. Церемония награждения прошла в Москве и собрала ведущих экспертов и представителей индустрии.

Премией MICE Excellence Awards ежегодно отмечают проекты, компании, а также профессионалов отрасли, внесших значимый вклад в развитие индустрии делового туризма и корпоративных мероприятий в России.

О важности TNF для отрасли свидетельствует и представительный состав участников: 45% гостей — это руководители, принимающие ключевые решения, включая топ-менеджеров, технических директоров, директоров по инновационному развитию и новым технологиям, главных инженеров, геологов и энергетиков. Еще 26% участников составляют эксперты и профильные специалисты топливно-энергетического комплекса, - сообщает пресс-служба TNF.