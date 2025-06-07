Тюменская дзюдоистка привезла "серебро" с первенства России

Тюменская дзюдоистка, воспитанница ЦПСР "Тюмень-дзюдо" Эльвина Юлдашева, боровшаяся в составе команды УрФО, завоевала "серебро" на первенстве России до 15 лет. Соревнования прошли в начале июня в городе Саратов, за награды боролись представители 9 федеральных округов. Команда УрФО стала второй среди девушек, уступив спортсменкам из Южного федерального округа.

"В команде девушек Эльвина была единственной представительницей Тюменской области. Благодаря характеру, силу воли и трудолюбию она смогла войти в основной состав сборной Уральского федерального округа. Эльвина достойно выдержала все нагрузки, которые были даны в рамках первенства России и как результат – хорошая борьба", - рассказал tmn.aif.ru тренер спортсменки Валентин Ефимов.

"Шесть тренировок в неделю приходилось совмещать с учебой, перед самим первенством были недельные сборы в Челябинске, - рассказала Эльвина Юлдашева. – Первенство страны для меня стало хорошим опытом, возможностью бороться с сильнейшими спортсменами. Каждые соревнования - это опыт, а для лучшего результата нужно тренироваться и тренироваться".

D этом году главный национальный старт для младших кадетов был приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он также стал одним из кульминационных событий нового проекта Федерации дзюдо России – "Лиги патриотов", - сообщает АиФ-Тюмень.