Тюменская область закупила для своих подразделений 35 коптеров

18:00 08 апреля 2025
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35 коптеров различной модификации закупили власти Тюменской области для подразделений, в которых жители региона выполняют боевую задачу на СВО. 

"Часть дронов для штурмовиков. На передовую их увезет командир с позывным Вектор. Он в Тюмени был в краткосрочном отпуске. Вернется к своим не с пустыми руками. С самого начала СВО Тюменская область поддерживает наших бойцов. Внимательно рассматриваем все заявки командиров", - сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона отметил, что в ближайшее время подразделения получат еще квадроциклы, мотоциклы, лодки с моторами, средства связи, 3D-принтеры, различные расходные материалы и инструменты для полевых мастерских.  

 

Теги: Александр Моор , помощь , СВО
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