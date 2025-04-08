Тюменская область закупила для своих подразделений 35 коптеров

35 коптеров различной модификации закупили власти Тюменской области для подразделений, в которых жители региона выполняют боевую задачу на СВО.

"Часть дронов для штурмовиков. На передовую их увезет командир с позывным Вектор. Он в Тюмени был в краткосрочном отпуске. Вернется к своим не с пустыми руками. С самого начала СВО Тюменская область поддерживает наших бойцов. Внимательно рассматриваем все заявки командиров", - сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона отметил, что в ближайшее время подразделения получат еще квадроциклы, мотоциклы, лодки с моторами, средства связи, 3D-принтеры, различные расходные материалы и инструменты для полевых мастерских.