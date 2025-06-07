Медики пояснили, почему нельзя купаться в фонтанах

Вода в городских фонтанах содержит специальные химические добавки, которые поддерживают ее прозрачность, но могут вызывать раздражение кожи и аллергические реакции, а также привести к отравлению при случайном попадании внутрь. Это не соответствует санитарным нормам, установленным для купания.

– Вода в них не проходит глубокую очистку, там могут быть бактерии, вирусы и паразиты. При повышении температуры окружающей среды начинают активно размножаться, например, возбудители кишечных инфекций, стрептококки, стафилококки, гельминты, энтеровирусы, вирусный гепатит А, – объяснил заведующий приемно-диагностическим отделением ГБУЗ ТО "Областная инфекционная клиническая больница" Семен Ломоносов.

Он добавил, что опасность несет не только вода, но и сама конструкция сооружения – на поверхности фонтана обычно расположены подсветка, струйные насадки и форсунки, за которые можно упасть и получить механическую или электротравму.

Кроме того, в воду постоянно попадает уличный мусор, пыль, листья и насекомые. Частыми "гостями" фонтанов становятся птицы и бездомные животные, которые могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний.

По этим причинам они не предназначены не только для купания, но и для других гигиенических процедур. Мыть руки, овощи или фрукты следует только под чистой питьевой водой в специально оборудованных для этого местах, - сообщает Тюменская область сегодня.