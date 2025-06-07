Тюменские росгвардейцы сдали 23 литра крови

Кинологи и военнослужащие Росгвардии по Тюменской области ко Дню России и всемирному Дня донора в рамках акции "От сердца к сердцу" пополнили банк областной станции переливания крови на 23 литра.

Прибытие мобильного комплекса службы крови на базу Росгвардии позволило упростить и ускорить медицинскую процедуру с привлечением большего числа желающих. Все участники акции прошли необходимые медицинские обследования и заполнили анкеты перед сдачей крови, - сообщает Тюменская область.

Первыми посетили автокомплекс и сдали кровь начальник территориального управления Андрей Борисов и начальник кинологического центра подполковник Василий Полежаев.

"Благодарим главврача станции Александра Гаврилея и весь коллектив за совместную работу по развитию донорского движения. Более 200 наших сотрудников регулярно сдают кровь и ее компоненты", - отметил Андрей Борисов.