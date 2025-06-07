Как помочь садовым растениям в жару, рассказали тюменцам

Жара действует на растения угнетающе, как в открытом, так и закрытом грунте. В теплицах почва сильно перегревается и корневая система томатов, перцев и огурцов не может усвоить те питательные вещества, которые дают растениям.

"Лучший способ снизить температуру почвы - мульчирование грунта скошенной травой. Траву лучше всего брать подвяленную, но если свежую, то рассыпать тонким слоем, подальше от стебля и в течение сезона добавлять. Мульча спасает от перегрева корневую систему, задерживает влагу, сдерживает рост сорняков. Грунт остается рыхлым, не пересыхает. Из-под слоя мульчи, труднее появляться такому вредителю, как совка, гусеница которой вредит нашим томатам и перцам в период вегетации в теплицах, выгрызая круглые отверстия в плодах. Вредит по ночам, поэтому мы ее не замечаем, - рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

Для дачников "выходного дня" мульчирование - это избавление от многих проблем. Высадка рассады овощей, цветов в открытый грунт, также может сопровождаться мульчированием почвы вокруг посадок. Так растения лучше будут приживаться и в процессе роста, не будут испытывать стресса от перегрева почвы. Можно быть спокойными за состояние растений в ваше отсутствие без ежедневного полива, ведь влага хорошо сохраняется под слоем мульчи.