Тюменская область планирует стать центром локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок

Идею создания в Тюмени потенциального центра локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок губернатор Александр Моор озвучил на встрече с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоновым, на которой обсуждался промышленный потенциал региона, в том числе развитие машиностроения для ТЭК.

Антон Алиханов отметил, что такой центр позволит удовлетворить растущую потребность бизнеса в качественном сервисе. Минпромторг России готов рассмотреть поддержку данной инициативы региона.