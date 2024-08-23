Тюменская область планирует стать центром локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок

09:21 23 августа 2024
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Идею создания в Тюмени потенциального центра локализации в области производства, сервиса и ремонта газотурбинных установок губернатор Александр Моор озвучил на встрече с министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоновым, на которой обсуждался промышленный потенциал региона, в том числе развитие машиностроения для ТЭК.

Антон Алиханов отметил, что такой центр позволит удовлетворить растущую потребность бизнеса в качественном сервисе. Минпромторг России готов рассмотреть поддержку данной инициативы региона.

 

Теги: Александр Моор , правительство Тюменской области , ТЭК
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