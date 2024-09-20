Чем впечатляли посетителей на TNF EXPO?

Фото - Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Выставка TNF EXPO на промышленно-энергетическом форуме этого года позволила производителям в очередной раз продемонстрировать новейшие отечественные решения нефтегазовой отрасли. Более 70 участников, среди которых крупнейших нефтегазовых корпораций, промышленных, IT и финансовых компаний разместились на площади более чем 5 тысяч квадратных метров. Свои технологии продемонстрировали "Роснефть", "Лукойл", "Алмаз-Антей", "Газпром нефть", Positive Technologies, "Сибур", "Тюменские моторостроители", "Технологии ОФС" и другие.

"ТПП-Партнер" презентовало линейку криогенной запорной арматуры, сотрудники "Л-Петро" рассказали о создании первого в России скважинного трактора. Компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" представила мини-беспилотник. "Сибур" на уличной экспозиции разместил выставку о Дмитрии Менделееве, который родился в Тобольске и заложил основы современной химии.

Группа "Промавто" показала уникальный для России противодроновый комплекс, оснащенный системой с тремя видами детекции и управляемый искусственным интеллектом. Новое решение разработано с учетом особенностей специфики работы компаний ТЭК в районах Крайнего Севера.

Обратный инжиниринг запчастей и собственные разработки впервые на TNF представила тюменская компания "ОБТЭК". За 4 дня работы выставки специалисты приняли 50 предложений о сотрудничестве. "На выставке мы предоставляем 3D-сканирование детали, далее проводим анализ и подбор материалов, а затем в офисе разрабатываем конструкторскую документацию. Колесо вездехода, например, мы отсканировали здесь за полтора часа, 3D-модель делается три часа, еще около месяца уйдет на ее изготовление", – рассказал специалист отдела развития компании "ОБТЭК" Роман Гусаров.

Тюменское предприятие "СибБурМаш" продемонстрировало систему радиального бурения "Гидра". Новейшую буровую установку представило предприятие "Кенера". А "Газпром нефть" показала блочно-модульные жилые дома для комфортного проживания в условиях Крайнего Севера. Традиционно треть участников выставки – представители IT-сферы. Positive Tehnologies – одна из крупнейших российских компаний по кибербезопасности – презентовала свой обновленный киберполигон.

Технологичные новинки впервые в этом году показали иностранные партнеры из Китая. Так, компания CHINT представила полный комплекс оборудования для управления электродвигателями, включая системы распределения и повышения качества электроэнергии. Первый раз на TNF EXPO была организована экскурсии по выставке с гидом, где всем желающим рассказывали об экспонатах и представленных разработках.

Руководитель выставки TNF EXPO Екатерина Булдакова: