В Тюмени подвели итоги TNF-2024

Фото - Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Промышленно-энергетический форум TNF 2024 завршился в Тюмени, за четыре дня на его площадках TNF прошло более ста мероприятий, состоялось свыше двухсот встреч в формате b2b, подписано около сорока соглашений. Поставленная планка в 12 тысяч участников, сообщают организаторы, достигнута.

16 сентября - молодежный трек

Первый день TNF был посвящен новому направлению – молодежному треку, в котором приняли участие больше 1000 начинающих специалистов нефтегазовой сферы. Формат программы был разработан таким образом, чтобы познакомить студентов с будущими работодателями и помочь им скорректировать свою карьерную стратегию.

Участники встретились с российским боксером Константином Цзю в рамках ток-шоу "Будущее. Успех. Развитие", организованном компанией "БурСервис". В этот же день состоялась открытая встреча с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и директором по управлению персоналом ПАО "Сибур Холдинг" Данилом Рассказовым. Спикеры поделились историями карьерного успеха и ответили на вопросы зрителей.

Молодежный день проходил на TNF впервые и стал частью важного для TNF трека работы с кадрами. Сейчас для ТЭК и промышленности кадровый вопрос стоит остро, поэтому форум не мог его обойти.

17 сентября технологический трек

Передовым технологиям и инновационным решениям для ТЭК был посвящен второй день TNF. Ведущие эксперты нефтегазовой сферы делились опытом применения новых технологий и оборудования, искали ответы на актуальные запросы отрасли и презентовали свои продукты. На участие в Технологических днях, которые состоялись у Иркутской нефтяной компании, "Лукойла", "НОВАТЭКа" и "Сургутнефтегаза", в этом году поступило 386 заявок, из них порядка 50 были отобраны для дальнейшей презентации крупным нефтегазовым компаниям.

"Всегда хорошо, когда нефтяники сами выбирают доклады, которые им интересны. Технологические дни – это продуктивное общение, потому что формируется пул контактов, который и после Технологического дня можно развивать, и общаться с коллегами не только в рамках форума", – поделился впечатлениями генеральный директор ООО "ОЗНА-Диджитал солюшнс" Роман Габдулхаков.

В этот день состоялось много значимых для отрасли дискуссий: композитные материалы, единый цифровой язык для отрасли, впервые обсуждавшаяся на форуме тема высокотехнологичного бурения и др. Важным событием дня также стал III HR-саммит. В этом году он был посвящен обсуждению практических кейсов решения кадровых задач.

А также в этот день прошло заседание трех экспертных групп по реализации дорожных карт "Оборудование для бурения и добычи на суше", "Оборудование для нефтехимии", "Оборудование для геологоразведки".

18 сентября - все главное о стратегии развития

Третий день площадку форума посетила официальная делегация, в состав которой вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр энергетики Сергей Цивилев, министр энергетики Белоруссии Алексей Кушнаренко и губернаторы Александр Моор, Руслан Кухарук и Дмитрий Артюхов. Почетные гости приняли участие в деловом завтраке, который прошел в закрытом для СМИ формате, обходе выставки TNF EXPO и в главной пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития".

"Нам нужен выход на внешние рынки. Потому что российский рынок, конечно, важен, и технологический суверенитет необходимо обеспечивать, особенно в такой важной для бюджета отрасли, как добыча нефти и добыча газа. Но, несомненно, чтобы продолжать зарабатывать много, нашим машиностроителям желательно крайне выходить на внешние рынки", – сказал во время пленарной сессии Алиханов и анонсировал запуск кешбэка на покупку оборудования для ТЭК. Он предусматривает компенсацию покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования и иностранного аналога по долгосрочному договору поставки.

Большую роль в решении задач нефтегазового сектора играют промышленные предприятия машиностроительного комплекса и других смежных сфер. Еще одна важная составляющая – квалифицированные кадры. Акцент на этом сделал Сергей Цивилев: "Мы сейчас делаем все для того, чтобы этот престиж профессии инженера восстановился. Специалистов этой отрасли надо растить со школы. Эти специалисты будут дальше развивать наш ТЭК. Поэтому работа по созданию инженерных школ для топливно-энергетического комплекса – это одна из основ ее будущего".

Промышленно-энергетический форум TNF с каждым годом приобретает все большую значимость для нефтегазовой отрасли, сферы образования и науки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор:

С каждым годом значение нашего форума для развития экономики региона, нашей нефтегазовый сферы, для развития сферы образования и науки становится все более важным. Мы получаем слова благодарности за то, что с каждым годом форум становится интереснее, профессиональнее.

После пленарной сессии почетные гости приняли участие в межведомственном совещании, главной темой которого стало обсуждение вопросов создания и освоения производства новых видов оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса страны.

19 сентября - трек цифры и общества

Завершающий день был посвящен цифровой трансформации промышленно-энергетического сектора. Ключевыми темами дня стали цифровой суверенитет и экспорт отечественного ПО. Первой теме был посвящен уже традиционный IT-завтрак, который объединил экспертов из ведущих IT-компаний, специалистов направления от крупнейших недропользователей и представителей федеральной власти. По словам модератора сессии, директора и совладельца Sibedge Александра Калинина, что для отрасли сейчас важно взаимодействие между компаниями ТЭК и независимыми разработчиками ПО, сделать это как можно быстрее.

В отношении экспорта отечественного ПО эксперты не пришли к единому мнению. Некоторые считают, что нужно сразу выходить на зарубежные рынки, а другие, что сначала надо продавать в России, а потом экспортировать.

Горизонты становятся шире

В этом году форум посетили официальные делегации из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Кувейта, Королевства Саудовской Аравии и Китая. Иностранные партнеры приняли участие в деловой и выставочной программах TNF, а также посетили тюменские промышленные предприятия.

Традиционная выставка TNF EXPO объединила новейшие отечественные решения нефтегазовой отрасли более 70 компаний, среди которых "Роснефть", "Лукойл", "Алмаз-Антей", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", Positive Technologies, "СИБУР", "Тюменские моторостроители", "Технологии ОФС" и другие. Многие представленные на выставке разработки участвуют в дорожных картах по импортзамещению.