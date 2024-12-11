В Тобольске на работу вывели семь новых пассажирских автобусов

Фото Тобольского ПАТП из Вк.

Автопарк Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия увеличится благодаря семи новым автобусам, работающим на газовом топливе. Презентацию транспортных средств провели у кремля, после чего на городские маршруты вышли четыре автобуса SIMAZ среднего класса, а также три проверенных автобуса Yutong, сообщили в компании.

На церемонии глава Тобольска Петр Вагин передал водителям ключи от автобусов. Он уточнил, что закуплены четыре городских автобуса SIMAZ среднего класса, работающие на газе, которые соответствуют федеральной программе "Доступная среда". Также были приобретены три автобуса марки Yutong среднего класса. Эти автобусы собираются в Ульяновске из отечественных компонентов на шасси лёгких грузовиков ISUZU японского производства. Двигатели работают на сжатом природном газе — метан.

"С радостью вручил ключи водителям. Поздравил директора предприятия Сергея Кугаевского с приобретением, которое удалось сделать при поддержке Правительства Тюменской области и администрации города Тобольска. Всего в этом году автопарк пополнился 23 автобусами. Поздравляю всех нас с таким обновлением!" - поделился эмоциями в соцсетях глава города Петр Вагин.