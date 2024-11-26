В Тобольске намерены вернуть первозданный облик местной достопримечательности

Фото - "Тобольск настоящий"

Дом Неводчикова - объект культурного наследия Тобольска и одно из немногих сохранившихся в городе зданий, построенных в конце XVIII века в стиле классицизма. К декабрю 2025 года особняку намерены вернуть первозданный облик.

Здание находится на туристическом маршруте. После реставрации в нем разместится департамент культуры и туризма администрации города.

Замглавы города Юрий Вавакин отмечает, что здание серьезно разрушено – ремонт предстоит масштабный. При подготовке к работам на объекте в октябре вырубили деревья, оградили стройплощадку. До конца ноября рабочие демонтируют остатки кровли, стропильные и подстропильные конструкции, чердак и очистят помещения от строительного мусора. Параллельно реставраторы обследуют конструкции здания. Работы ведут специалисты ООО "Капиталстройинвест" (Тюмень), ранее они восстанавливали Водонапорную башню, в настоящее время параллельно работают на Александровской часовне.

Реконструкция особняка проводится в рамках комплексной программы развития городской среды "Тобольск настоящий", которая реализуется "Сибуром", администрацией города и правительством области как продолжение программы "Тобольск-2020". Трехстороннее сотрудничество направлено на комплексное развитие города: инфраструктурное, социокультурное, туристическое. За годы реализации проекта введено в эксплуатацию более 50 объектов социальной и городской инфраструктуры — аэропорт, спортивные центры, образовательные учреждения и др. С 2020 года Тобольск ежегодно входит в первую десятку рейтинга Минстроя "Индекс городской среды" в категории "Средние города". В 2024 году Тобольск стал обладателем Всероссийской премии Sports Facilities в номинации "Лучший спортивный город", программа "Тобольск настоящий" получила золото в номинации "Региональные или муниципальные программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия" Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие", а также победила в региональном этапе престижной Международной премии #МЫВМЕСТЕ.