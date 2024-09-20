"Нехолодно" - шоу-показ коллекций российских дизайнеров прошел в Тюмени

Восемь показов коллекций Тюменского проекта "Нехолодно. Тюмень. Модные показы" прошли в рамках Нефтегазового форума 17-18 сентября. Талантливые российские дизайнеры продемонстрировали, как повседневная жизнь может быть интерпретирована в стильные и выразительные образы.

Каждый из показов стал настоящим искусством, где дизайнеры использовали разнообразные материалы, текстуры и цветовые палитры для создания уникальных нарядов. Зрители смогли увидеть, как привычные элементы повседневной одежды трансформируются в стильные ансамбли, отражающие актуальные тренды и индивидуальность.

"Проект стал ярким событием для любителей моды и дизайна. В показах приняли участие бренды: History, BRAND WOMAN, Концепт-стор "Смыслы", Т&К, Vavashs, Karl Minger и Oveyan. Дизайнеры вдохновлялись не только модой, но и культурными аспектами жизни, что сделало коллекции особенно интересными и многогранными. Каждое выступление сопровождалось музыкальным оформлением, которое подчеркивало атмосферу показа и усиливало впечатления от увиденного", - сообщает пресс-служба ТКТО.

По словам генерального директора ТКТО Вероники Кирюшиной, показ коллекций Тюменского проекта "Нехолодно" является ярким проявлением творчества и креативности:

Мода — одно из направлений креативных индустрий, которое объединяет различные формы искусства и самовыражения. Коллаборация моды с региональным прикладным ремеслом создает уникальные продукты, отражающие культурные особенности нашего региона. Это мероприятие должно нести глубокий смысл в развитии креативной индустрии, подчеркивая её важность. Мы уверены, что в нашем городе есть огромный потенциал для поддержки молодых российских дизайнеров.

Бренд Твид&К представил новую коллекцию "Калейдоскоп" в непринужденном сдержанном и одновременно роскошном стиле из винтажных шерстяных тканей. Изюминкой коллекции стал Тюменский махровый ковер – культурный код и национальное наследие Тюменской области. Он представлен как элемент одежды, оригинальных аксессуаров (сумок, брошей) и головных уборов. Махровый ковер добавил свежие акценты к каждому образу.

Раньше российские дизайнеры были незамечены, так как на первом плане стояла западная мода. Сегодня ситуация изменилась, подобные мероприятия помогают местным модельерам раскрыть себя и представить клиентам свои работы, повысить узнаваемость отечественных брендов и показать, что российская мода может быть разнообразной и актуальной.

Проект "Нехолодно. Модные показы" проходит в областной столице уже в третий раз. В дальнейшем организаторы планируют расширять число участников, привлекать к показам еще больше местных дизайнеров и развивать креативную индустрию в регионе.

Третий сезон проекта "Нехолодно. Тюмень. Модные сезоны" прошел при поддержке департамента культуры Тюменской области. Организаторами проекта в 2024 году стали: Тюменское концертно-театральное объединение, модельное агентство "Liberty" и промышленно-энергетический форум TNF.