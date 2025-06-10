TNF признан лучшим деловым событием года в России

Промышленно-энергетический форум TNF получил премию MICE Excellence Awards 2025. Форум отмечен сразу в двух номинациях – "Деловое событие года" и "Деловое событие года среди мероприятий с государственным участием".

Премией MICE Excellence Awards ежегодно отмечают проекты, компании, а также профессионалов отрасли, внесших значимый вклад в развитие индустрии делового туризма и корпоративных мероприятий в России.

Экспертное жюри по достоинству оценило масштаб форума TNF, высокий организационный уровень, его стратегическую значимость для нефтегазовой промышленности и вклад в развитие деловой повестки страны.

Владимир Илющенко, исполнительный директор Промышленно-энергетического форума TNF:

"Победа в MICE Excellence Awards — знак признания профессиональным сообществом и соответствия самым высоким отраслевым стандартам организации крупных мероприятий. С 2022 года TNF стал событием федерального значения в нефтегазовой промышленности, и мы рады подтвердить статус главной площадки нефтегазовой отрасли страны получением престижной MICE-премии. О значимости TNF для отрасли говорит и состав участников нашего форума. 73% гостей – это топ-менеджеры, технические директора, директора по перспективному развитию и новым технологиям, главные инженеры, геологи, энергетики эксперты и специалисты в различных областях ТЭК. Именно поэтому TNF ориентирован в первую очень на решение практических вопросов и имеет репутацию эффективной площадки для поиска партнеров".

Десятый промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года в Тюмени. Главная деловая площадка нефтегазовой отрасли в России объединяет производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. Центральная тема TNF 2025 – "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Ожидается участие 12 тысяч человек, в том числе представителей более 900 компаний из 50 регионов России, бизнес-миссий из Китая, Казахстана и других стран.