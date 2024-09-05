В Тюменской области и на Ямале выросли объемы выпуска фармпродукции и газодобычи

В фармацевтической и газовой промышленности тюменского региона выросли объемы выпуска продукции сообщает пресс-служба Отделение Банка России по Тюменской области.

В июле – августе потребительская активность в Уральском макрорегионе немного снизилась, при этом в торговле сохранились позитивные ожидания. Расширение экономической активности продолжилось, но было неоднородным по отраслям. Спрос на кредиты со стороны промышленных предприятий оставался высоким. В условиях сохраняющегося дефицита кадров предприятия продолжали повышать зарплаты. Об этом говорится в новом докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

В январе – июле на Ямале выросла добыча природного газа. Годовой темп прироста составил 10%. В частности, это объясняется ростом поставок за рубеж газа одним из крупнейших его производителей, а также продолжением газификации регионов. В то же время в Югре несколько снизились объемы добычи нефти. Отчасти это связано с выполнением Россией ограничений в рамках ОПЕК+. В Тюменской области расширяется производство лекарственных средств и медицинских препаратов, выпуск которых увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из основных драйверов расширения выпуска медицинских товаров остается импортозамещение. Крупный тюменский фармпроизводитель в этом году запустил собственную научно-исследовательскую лабораторию для разработки собственных фармацевтических субстанций.

В тюменском регионе по-прежнему остается острой проблема кадрового дефицита. Для удержания и привлечения персонала работодатели продолжили повышать зарплату, снизили требования к возрасту нанимаемых работников, стали чаще принимать на работу женщин и студентов. Так, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тюменской области, с учетом автономных округов, за год выросла на 14%.