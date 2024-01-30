Тюменский завод "Шлюмберже" начал выпуск установок для добычи нефти на сложных месторождениях

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Производство блендера SBF-620 для гидроразрыва пласта впервые в России освоил Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения компании "Шлюмберже", в церемонии запуска нового оборудования в серийное производство принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Раньше такое оборудование завозилось из США. Сейчас, в силу введенных ограничений, оно недоступно. Но благодаря компании "Шлюмберже" технология стала отечественной. Уверен, что она будет пользоваться спросом", – сообщил Александр Моор.

Применение блендера SBF-620 позволяет почти вдвое снизить объемы дефицитных материалов, используемых для гидроразрыва пласта. В результате значительно повышается экономическая эффективность добычи запасов углеводородов со сложными геологическими условиями, а также минимизируются негативные экологические последствия.

"Используя российские инженерные и научные ресурсы, мы всего за год полностью освоили уникальную технологию. Это было бы невозможно без большой поддержки, которую оказывают нам губернатор и правительство Тюменской области", – подчеркнул президент "Шлюмберже" в России Шериф Шохди.

Вице-президент по стратегии и маркетингу "Шлюмберже" в России Артем Карапетов рассказал губернатору, что в планах компании – создание в Тюмени крупного производства оборудования для добычи углеводородного сырья на морском шельфе.

Стратегическое соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и "Шлюмберже" было подписано в марте 2004 года. За последние три года затраты компании на развитие тюменского завода составили более 400 миллионов рублей, при этом создано 50 рабочих мест.