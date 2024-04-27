Более 17 тысяч школьников на уроках путешествовали по Тюменской области благодаря видеопособию по краеведению

На фото: моменты работы учащихся с учебным пособием «Путешествие по Тюменской области».

В школах Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима прошли внеклассные мероприятия с видеопособием по краеведению "Путешествие по Тюменской области", благодаря организационной поддержке областного департамента образования и науки, изначальный план охватить видеоуроками 10 тысяч учащихся перевыполнен – в уроках приняло участие 17 400 учеников начальной школы и среднего звена.

Уроки - это второй этап проекта "Путешествие по Тюменской области", и он подошел к концу. По словам учителей проект получился действительно познавательным.

Так, учитель начальных классов ялуторовской школы Ирина Витнова отмечает, что очень много материала в занимательной форме, благодаря этому на мероприятии дети работали с интересом.

Лариса Трофименко из Ишима со своими третьеклассниками смотрела видеоурок по родному городу, по ее словам, ребята смотрели с удовольствием, не отвлекались, "а это значит, что материал подобран и преподнесен со знанием дела и специфики восприятия детьми".

"Впечатление как у педагога отличное, очень интересно и доступно! Ребята с мероприятия ушли с большим впечатлением, они много нового узнали о месте где живут всю жизнь. Сейчас на уроках по окружающему миру большое внимание уделяется краеведению, поэтому данный материал нам очень пригодится", - оценила материал и в целом проект учитель филиала Заводоуковской СОШ № 4 Ангелина Лебедева.

Проект "Видеоуроки "Путешествие по Тюменской области" - авторский продукт фонда общественной дипломатии "Диалог", реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.

"Цикл видеоуроков (в среднем 10-14 минут каждый), в которых, с учетом восприятия информации детьми, изложены интересные и познавательные факты по истории родного края. Видеоуроки дополняются уникальными раскрасками и открытками. Как показала практика, детям они очень нравятся и активно ими используются. На сегодня полностью готовы и апробированы видеоуроки по Тюмени и Тюменскому району, Ялуторовску и Ялуторовскому району, Заводоуковскому городскому округу, Тобольску и Тобольскому району, Ишиму и Ишимскому району" - рассказала руководитель фона Ирина Ульянова.

В дальнейших планах авторской команды - продолжать заниматься выпуском видеопособий, в идеале - охватить все муниципалитеты Тюменской области.

За событиями проекта можно следить в группе "Тюмень. Югра. Ямал". Видеоуроки выложены в Youtube-канал.