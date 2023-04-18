СИБУР даст Тобольску денег на восстановление 4 памятников культуры

СИБУР выделит более 140 млн рублей на восстановление четырех объектов культурного наследия в Тобольске в 2023-2024 годах. Договор об этом подписали глава Тобольска Максим Афанасьев и генеральный директор тобольского предприятия СИБУРа "ЗапСибНефтехим" Максим Рогов.
Благодаря компании отреставрируют дом Неводчикова, водонапорную башню, могилы декабристов на Завальном кладбище и часовню Александровского сада.
Генеральный директор "ЗапСибНефтехима" Максим Рогов сообщил, что общая доля финансового участия СИБУРа в программе "Тобольск настоящий" оценивается в сотни миллионов рублей.
Кроме вложений в объекты культурного наследия, компания взяла на себя разработку проектно-сметной документации на новый концертный зал в нижнем посаде и Менделеев-парк, создание концепции нового креативного пространства для молодежи, продолжение программы озеленения "1000 деревьев", разработку мастер-плана туристического каркаса города.
Работы будут проводиться в рамках комплексной программы развития городской среды "Тобольск настоящий", реализуемой в партнерстве Правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и СИБУРом.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru